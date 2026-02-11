Madagascar: Gold Rosée - Une nouvelle bière légère pour la Saint-Valentin

11 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La société Star a procédé hier au lancement de Gold Rosée, la première bière rosée produite localement. Commercialisée depuis le 30 janvier, elle est déjà disponible dans plusieurs villes dont Antananarivo, Tamatave, Majunga et Antsirabe, avant une distribution élargie dans le reste du pays.

La bière rosée est généralement élaborée à partir d'une base de bière blanche ou blonde légère, aromatisée aux fruits rouges ou à l'hibiscus, ce qui lui confère une teinte rosée. Elle se caractérise par une saveur douce, rafraîchissante et peu amère, avec un degré d'alcool modéré, ce qui en fait une boisson adaptée à l'apéritif ou aux périodes de chaleur.

Cette nouvelle boisson locale est justement une bière blanche légère titrant à 5%, aromatisée à la framboise. Selon Mickael Rakotobe, responsable de la marque Gold, il s'agit d'une bière complète et non d'un panaché, sans ajout de sucre et sans amertume. Le packaging rose a été choisi pour refléter les caractéristiques du produit, sans viser un public spécifique.

Le lancement intervient à l'approche de la Saint-Valentin. Des animations et dégustations sont organisées cette semaine dans divers lieux, tels que des bars, des restaurants, des stations-service et des grandes surfaces, afin de faire découvrir cette nouvelle référence. Elle vient compléter la gamme existante de bières classiques de la marque.

