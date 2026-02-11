Madagascar: Saint-valentin à Sainte-Marie - Amour et musique avec Tinah et Joudas

La discothèque First One Club de Sainte-Marie s'apprête à vibrer le samedi 14 février prochain avec un live exceptionnel. Deux artistes partageront les planches pour enflammer la fête des amoureux : Tinah, étoile montante de la variété malgache, et Joudas, maître incontesté du ragga-dancehall.

Ce sera une Saint-Valentin pas comme les autres, où tendresse et rythmes effrénés se mêleront pour séduire tous les coeurs. Tinah, la prêcheuse d'amour, fera chavirer les couples avec ses morceaux doux et envoûtants, comme Mifona, Manque, Affaire de Boy, Manjengy Lehilahy, et des titres de son opus Mahasaky, sorti il y a un an, qui continue de faire vibrer le public. De son côté, Joudas, alias Didi Jéné pour les intimes, transformera le dancefloor en véritable volcan avec son ragga-dancehall énergique.

Ah oui, il sait aussi faire fondre les cœurs avec ses love songs comme Añilanao et Mila Anao. Ce monument de la musique urbaine n'en est pas à son premier passage à Boraha ; l'an dernier, il avait électrisé la scène avec son frère, de Kipiky Bandem. Pour Tinah, en revanche, ce sera une première rencontre mémorable avec ses fans.

Sainte-Marie, avec son cadre paradisiaque et sa tranquillité légendaire, s'avère être le lieu parfait pour célébrer l'amour. Et le choix de ces deux artistes n'est pas le fruit du hasard : ici, la douceur d'une voix se mêle à la puissance d'une autre, pour une soirée où tendresse et paix s'entrelacent. Bref, ce live de la Saint-Valentin promet d'être inoubliable. Les couples vont se régaler, danser et vibrer au rythme des coeurs. Comme on dit, samedi soir sur la terre, c'est l'amour qui commande !