Madagascar: Parc National de Mantadia - 600 volontaires mobilisés pour réhabiliter l'accès

Plus de 600 personnes se sont portées volontaires pour participer à la réhabilitation de la route menant au Parc national de Mantadia, situé dans le district de Moramanga, région Alaotra Mangoro. Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité du site, un enjeu majeur pour le développement du tourisme dans les parcs nationaux de Madagascar.

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lily Rafaralahy, a donné le coup d'envoi des travaux sur une portion de 17 km. Selon ses déclarations, le chantier devrait durer deux mois. Elle a souligné que cette mobilisation démontre qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des financements colossaux pour améliorer les infrastructures touristiques, la solidarité locale pouvant jouer un rôle déterminant.

« Parmi les volontaires, plus de 200 fidèles de l'église FJKM Zoara Ambohipo se sont engagés, aux côtés des communautés locales et des représentants des autorités. Les travaux sont supervisés par des ingénieurs afin de garantir la qualité de la route », informe-t-elle.

Stratégies

Au-delà de l'amélioration de l'accès, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de promotion du tourisme intérieur. Actuellement, 30% des visiteurs du parc sont des Malgaches, et le tarif d'entrée reste abordable à 2 000 ariary pour les adultes. La réhabilitation de la route devrait accroître significativement la fréquentation, en réduisant les contraintes liées à la location de véhicules 4x4. Cette mobilisation citoyenne illustre une dynamique nouvelle : faire du tourisme un levier de développement local, en s'appuyant sur l'engagement des communautés.