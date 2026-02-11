Madagascar: Risques cycloniques - Les écoles fermées ce jour à Analamanga

11 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Si, dans la région Atsinanana, la directive de suspension des cours a été annoncée depuis le lundi 9 février 2026 pour les districts concernés, à savoir Toamasina I et II, Brickaville et Vatomandry, les autorités au sein de l'Organe mixte de conception (OMC) Analamanga ont emboîté le pas à celles de l'Atsinanana pour décider de la fermeture des écoles dans la région Analamanga en raison du passage imminent du cyclone tropical intense Gézani.

Ainsi, les établissements scolaires des districts de Toamasina I, Toamasina II, Brickaville et Vatomandry ont déjà suspendu les cours dès hier, 10 février 2026, avant l'impact de Gézani, tandis que la directive n'entre en vigueur qu'à partir de ce jour, 11 février 2026, jour prévu de la traversée du cyclone dans la région centrale, pour toutes les circonscriptions scolaires (CISCO) des districts de la région Analamanga : Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Anjozorobe, Andramasina, Ankazobe et Manjakandriana.

À noter que la direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) Alaotra Mangoro a également décidé de la suspension des cours dans cinq CISCO de cette région. L'évaluation des conditions météorologiques et de la situation sur le terrain après le passage du cyclone permettra de décider de la date de reprise des cours, afin d'éviter tout risque pour les élèves qui emprunteront à nouveau les chemins de l'école.

