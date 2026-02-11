Togo: Harmoniser les politiques nationales en matière de ressources en eau

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le conseil des ministres de l'Autorité du Bassin du Mono (ABM) s'ouvre ce vendredi à Lomé, avec pour priorité l'amélioration de la gouvernance et l'utilisation équitable des eaux du fleuve Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Les ministres en charge de l'Eau examineront les rapports technique et financier de l'exercice 2025, le niveau d'exécution des recommandations précédentes, ainsi que le plan de travail et budget annuel 2026. En amont, le comité des experts finalise des recommandations destinées à faciliter les décisions.

L'ABM assure la gestion concertée et durable des ressources en eau du fleuve Mono, un cours d'eau transfrontalier stratégique pour les deux pays.

Le Mono constitue une frontière naturelle entre le Togo et le Bénin sur une partie de son parcours.

Face aux enjeux liés à l'exploitation de ses ressources (hydroélectricité, irrigation, eau potable, pêche, protection environnementale), les deux États doivent coordonner leurs actions et prévenir les conflits liés à l'eau.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.