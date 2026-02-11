Togo: Sécurité alimentaire

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'agriculture demeure un pilier essentiel de l'économie du pays. Selon le quotidien Togo Matin paru mercredi, le secteur emploie près de 60 % de la population active et contribue à 40 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui en fait un instrument majeur de lutte contre la pauvreté et un vecteur d'autosuffisance alimentaire.

Au regard de cette contribution, l'agriculture continue de bénéficier d'une attention soutenue des autorités. Le journal souligne notamment le nouvel engagement du président du Conseil, Faure Gnassingbé, en faveur du développement du secteur.

Cet appui renouvelé vise à renforcer la production locale, améliorer les conditions de travail des agriculteurs et consolider le rôle stratégique de l'agriculture dans la transformation économique et sociale du pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.