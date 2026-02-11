Togo: Renforcement de la coopération avec l'AIEA

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

Rafael Grossi, le directeur générale de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) s'est entretenu le 9 février à Vienne (Autriche) avec Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise.

Une rencontre qui était destiné à signer un nouveau cadre de coopération pour les 5 prochaines années.

'Notre collaboration se concentrera sur des priorités clés pour le Togo, notamment la lutte contre le cancer, l'agriculture et la sécurité alimentaire ainsi que l'énergie et d'autres utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires', a précisé M. Grossi.

Lors de son séjour à Vienne M. Dussey a également rencontré son homologue autrichien, Beate Meinl-Reisinger.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.