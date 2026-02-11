Cote d'Ivoire: Relations du pays - FMI - Renforcer la coopération au bénéfice des populations

11 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Etienne Aboua

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, au Palais présidentiel, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (Fmi), Kenji Okamura.

Renforcement de la coopération pour l'amélioration du bien-être des populations. Ainsi peuvent se résumer les échanges entre le Président de la République, Alassane Ouattara et le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (Fmi), Kenji Okamura, le mardi 10 février 2026, au Palais présidentiel.

"Je voudrais dire que cela a été pour nous un honneur de rencontrer Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons eu une rencontre très productive au cours de laquelle nous avons parlé des questions économiques, notamment l'économie mondiale, les réformes, les défis communs. Et également comment le Fonds monétaire international et la Côte d'Ivoire pourraient travailler ensemble, dans l'intérêt des populations ivoiriennes et surtout renforcer la coopération existante pour produire encore plus de fruits", a indiqué le directeur général adjoint du Fmi à la sortie de l'audience.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre, directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro ; du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, ainsi que de la Secrétaire générale de la Présidence de la République, Masséré Touré-Koné.

Cette audience témoigne, une fois de plus, de la solidité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Fmi, fondé sur un dialogue constant et un engagement partagé en faveur de la stabilité et du développement durable.


