Cote d'Ivoire: Exportation de produits agricoles - L'Agence du pays Export s'allie au Conseil du coton, de l'anacarde et du karité

L'Agence Côte d'Ivoire export et le Conseil du coton, de l'anacarde et du karité ont signé, le 6 février, une convention-cadre de partenariat à Yamoussoukro. Objectif : structurer l'accompagnement des entreprises exportatrices des trois filières vers les marchés régionaux et internationaux.

La signature est intervenue au cours de la 2e édition des Journées nationales du producteur du coton, de l'anacarde et du karité organisées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

Cette convention confie à l'Agence nationale des exportations créée en février 2022, la mise en oeuvre de projets d'appui à la promotion et à la commercialisation des produits issus de ces trois filières.

Face à la nécessité de positionner durablement les produits locaux transformés sur les marchés internationaux, les deux institutions publiques ont décidé de s'unir. Le Conseil du coton, de l'anacarde et du karité assure la régulation et la structuration des filières, tandis que l'Agence Côte d'Ivoire export accompagne les entreprises dans leur processus d'exportation.

« Notre objectif est de positionner durablement les produits ivoiriens sur les chaînes de valeur mondiales », a déclaré Dr Kaladji Fadiga, directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire export.

À en croire Mamadou Berté, directeur général du Conseil du coton, de l'anacarde et du karité, « nous sommes aujourd'hui dans une phase de transformation et cette dynamique est irréversible ».

Un comité de pilotage conjoint, composé de représentants des deux institutions, supervisera la mise en oeuvre du partenariat. Des réunions périodiques et des rapports d'exécution permettront de mesurer les performances et d'ajuster les interventions selon les résultats.

Les impacts attendus incluent un renforcement des capacités à l'export des entreprises ivoiriennes, une meilleure visibilité internationale des produits des trois filières et un accès élargi aux marchés régionaux et internationaux. La convention vise également la création de valeur ajoutée locale.

Cette alliance intervient alors que la Côte d'Ivoire cherche à diversifier ses exportations au-delà des matières premières brutes. Le pays, qui demeure le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, peine à développer ses exportations de produits transformés à forte valeur ajoutée.

Outre la signature de convention avec l'Agence Côte d'Ivoire export, le Conseil du coton, de l'anacarde et du karité a paraphé des contrats de partenariat avec plusieurs entités privées.