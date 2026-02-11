Afrique: 50e Assemblée générale de la Fanaf - L'Ascoma et l'École supérieure d'assurances de Paris signent un accord de partenariat

L'entreprise Ascoma et l'École supérieure d'assurances (Esa) de Paris ont signé « un partenariat pour bâtir le futur de l'assurance en Afrique ». Cette convention a été paraphée le mardi 10 février 2026, à Abidjan, en marge des travaux de la 50e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines (Fanaf). L'accord, une première en Côte d'Ivoire, a été visé en présence du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, parrain de la cérémonie.

Au dire des signataires, « la problématique de la gestion et de la couverture des risques émergents est aujourd'hui au coeur des priorités du secteur des assurances en Afrique ». C'est dans ce contexte qu'Ascoma et l'École supérieure d'assurances ont signé cette convention de partenariat, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des capacités du marché africain de l'assurance.

Le ministre Mamadou Touré a salué l'engagement de la société. « Ce partenariat doit inspirer toutes les autres entreprises. Il doit devenir un modèle à mettre en oeuvre afin d'investir dans les compétences de la jeunesse et dans l'excellence », a-t-il déclaré.

Cette initiative traduit la volonté des acteurs du secteur de passer du diagnostic à l'action, en mettant l'accent sur la formation, l'expertise et l'innovation face aux risques émergents, selon le fondateur et président-directeur général du Groupe Chedid Capital, Farid Chedid. Il a également indiqué que, depuis plus de 70 ans, des femmes et des hommes de l'entreprise mettent tout en oeuvre pour satisfaire leurs clients et leurs partenaires. « Au sein du groupe, l'éducation et la formation figurent parmi nos priorités stratégiques », a-t-il précisé.

Sophie Tardy, directrice pédagogique de la formation à distance de l'Esa, représentant Patrick Guézais, Pdg de l'institution de formation, a déclaré : « Nous faisons le choix d'un partenariat de long terme au service du développement des compétences et du rôle essentiel que joue l'assurance dans la résilience économique et sociale du continent ».

À travers ce partenariat, la société d'assurances apportera son expertise en gestion et en ingénierie des risques, tandis que l'Esa contribuera au renforcement des compétences, à la formation spécialisée et à la production de connaissances. L'objectif commun est de doter le continent de professionnels capables d'anticiper les défis futurs et de proposer des solutions adaptées aux réalités africaines.

En s'inscrivant dans la dynamique impulsée par la Fanaf, Ascoma et l'Esa de Paris confirment leur engagement à bâtir un secteur des assurances plus solide, plus innovant et résolument tourné vers l'avenir, au service du développement économique et de la résilience de l'Afrique.