Cote d'Ivoire: Fonction publique - 8 894 nouveaux auditeurs prêts à servir l'État

Des attestations de fin de formation ont été remises aux auditeurs des programmes de formation en administration de base et d'accompagnement de carrière.

Une page se tourne, une autre s'ouvre. 8 894 auditeurs ont officiellement achevé leur parcours de formation et s'apprêtent à endosser de nouvelles responsabilités au service de l'État. Les attestations de fin de formation leur ont été remises le 10 février 2026, au Palais de la Culture de Treichville, lors d'une cérémonie empreinte de solennité, de fierté et d'espoir.

Cette cérémonie marquait l'aboutissement des programmes de Formation en administration de base (Fab) et de Formation d'accompagnement de carrière (Fac) session 2025. Dans une salle comble, une atmosphère de joie, de reconnaissance et d'accomplissement régnait parmi les auditeurs, leurs familles et les autorités administratives.

Prenant la parole, le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a rappelé l'importance stratégique de la formation dans la construction d'une administration performante. Il a souligné que, chaque année, des concours sont organisés afin de répondre aux besoins des différents ministères et structures de l'État.

Au titre de l'année 2024, 10 789 candidats ont été admis à divers concours professionnels et ont intégré les programmes de formation. Pour être déclarés aptes, les auditeurs devaient obtenir une moyenne minimale de 12/20 et justifier d'un taux de présence d'au moins 80 %. Sur les 8 894 auditeurs, 97,5 % ont validé leur formation, tandis que 228 ont été ajournés, pour des raisons liées notamment à des insuffisances de résultats, des absences ou 18 cas de décès enregistrés au cours de la formation.

Le directeur général a également mis en lumière les innovations constantes apportées aux programmes de formation afin de mieux répondre aux exigences d'une administration moderne. De nouveaux modules, tels que la conduite professionnelle dans l'administration publique, la gestion du budget familial et la préparation à la retraite épanouie, ont été introduits et fortement appréciés par les auditeurs.

L'innovation majeure pour la session 2025 est le déploiement du Programme de Formation d'accompagnement de carrière (Fac) au profit des fonctionnaires admis aux concours professionnels et professionnels exceptionnels d'accès à l'emploi ainsi que la participation des admis à certains emplois de santé (585), tels que les médecins généralistes (498), pharmaciens généralistes (43), chirurgiens-dentistes généralistes (38), médecin interne (01), médecins vétérinaires (04), médecin spécialiste cancérologue (01) au programme de la Formation en administration de base (Fab).

Le volet pratique, réalisé en collaboration avec la gendarmerie nationale, a été maintenu à 24 heures pour toutes les catégories, contribuant à l'inculcation des valeurs de discipline et de civisme.

Présidant la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a chaleureusement félicité les auditeurs pour leur persévérance et leur engagement. « Vous signez aujourd'hui un engagement avec la République (...) L'administration publique doit être animée par les meilleurs de Côte d'Ivoire (...) Vous avez choisi la voie de l'effort et de l'intégrité », a-t-elle déclaré, saluant les réformes courageuses engagées pour garantir un accès à la Fonction publique fondé exclusivement sur le mérite.

Le ministre d'État a rappelé que ces réformes offrent à chaque Ivoirien, indépendamment de toute affiliation politique ou régionale, une chance égale d'intégrer la Fonction publique. Elle a exhorté les nouveaux fonctionnaires à servir avec intégrité, probité et excellence, à placer l'intérêt général au-dessus de toute considération personnelle et à poursuivre leur formation tout au long de leur carrière.

Anne Désirée Ouloto-Lamizana a également rendu un hommage au Président de la République pour son leadership, ainsi qu'aux équipes administratives impliquées dans l'organisation des concours et des formations. Les nouveaux fonctionnaires ont été appelés à servir dans toutes les régions du pays, dans le respect des valeurs de discipline, de disponibilité et de loyauté.

Au nom des auditeurs, Dr N'Guessan Hance, médecin du travail, bénéficiaire de la Formation d'accompagnement de carrière, a exprimé sa profonde gratitude au ministre d'État, aux formateurs et aux encadreurs. Il a souligné que cette formation leur a permis d'acquérir des compétences essentielles telles que la discipline, l'obéissance à l'autorité, l'esprit d'équipe et le sens du service public.

Il a salué la qualité des modules enseignés et l'organisation rigoureuse du programme, qualifiant la formation d'outil déterminant pour bâtir une administration performante, humaine et adaptée aux mutations technologiques et sociétales. Résolument tournés vers l'avenir, les nouveaux diplômés se disent prêts à saisir les opportunités qui s'offrent à eux et à contribuer efficacement au renforcement du service public ivoirien.