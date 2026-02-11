Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Les organes de jeunesse remobilisent leur base

La Ligue des jeunes du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) bat le rappel des troupes. Le bureau intérimaire de cet organe spécialisé de cette formation politique de l'opposition a tenu, le samedi 7 février, à Yopougon, sa toute première réunion. Cette rencontre, sur fond de remobilisation, a été dirigée par N'Drin James, la figure principale de cette entité, en présence du secrétaire général du Ppa-CI, Jean Tiédé Gervais, qui a présidé la séance.

A ce titre, le haut cadre du parti de Laurent Gbagbo a soutenu devant l'assistance que cette rencontre marque une étape importante dans la structuration et la dynamisation de l'organe de la jeunesse de la formation politique. N'Drin James a indiqué que la rencontre inaugurale sert de tremplin aux membres du Bureau national pour faire connaissance, échanger sur les orientations générales de la Ligue intérimaire et définir les priorités d'action. Dans la note mise à notre disposition, il est spécifié que les participants ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du Ppa-CI et à la vision portée par son président.

Le communiqué informe également que les discussions ont porté notamment sur l'organisation interne, la mobilisation des jeunes sur tout le territoire national ainsi que sur les stratégies à mettre en oeuvre pour renforcer la présence de la jeunesse du parti dans le débat politique et citoyen. À travers cette première réunion, selon la note informative, la Ligue intérimaire des jeunes affiche clairement sa volonté de jouer pleinement son rôle de fer de lance du combat politique, en oeuvrant pour une jeunesse engagée et résolument tournée vers l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Parallèlement à cette rencontre, le secrétariat national en charge des structures universitaires, des grandes écoles et de l'encadrement des nouveaux majeurs s'est réuni, le dimanche 8 février, à Cocody Blockhauss. C'était également la première réunion de cette structure de jeunesse du Ppa-CI. Le secrétaire national, Bayard N'Drin Mathieu et son adjoint, Gbéhi Jean Philippe Degrace, en étaient les animateurs.

Dédji Stéphane, le responsable du bureau de la coordination des structures universitaires et des grandes écoles du district d'Abidjan, était aussi de la partie. L'objectif de cette rencontre, selon la note informative, était de créer un cadre de collaboration efficace entre les différents acteurs des structures universitaires.

Ce qui a permis de mettre officiellement en mission Dédji Stéphane et son bureau pour remobiliser toutes les structures universitaires et les grandes écoles d'Abidjan. Des actions concrètes sont attendues, dans les prochaines semaines, pour concrétiser cette mission.