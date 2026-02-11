Cote d'Ivoire: Ascad - Prof. Aké N'Gbo fixe le cap pour 2026

Rattachée directement à la Présidence de la République, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) joue un rôle de plus en plus important dans la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement.

Cette société savante dit être déterminée à poursuivre sa mission d'accompagnement de l'exécutif dans la réflexion. Le 10 février, à son siège, aux Deux-Plateaux, son président, Prof. Aké G.M. N'Gbo, qui recevait les voeux du Nouvel An de ses collègues académiciens et du personnel de l'institution, a saisi l'occasion pour fixer le cap pour 2026. « En 2026, nous devons redoubler d'effort et continuer à répondre aux attentes de notre société et anticiper les défis de demain », a-t-il déclaré.

De manière concrète, selon son président, l'Ascad travaillera à renforcer la collaboration entre ses cinq domaines de compétence (sciences exactes ; sciences naturelles ; lettres et sciences humaines ; sciences sociales ; arts et culture) et les disciplines « pour que les sciences, les arts et les cultures dialoguent davantage pour trouver des solutions innovantes aux défis complexes de notre époque ».

Dans cet esprit, l'Académie prévoit d'organiser une activité transversale à tous les domaines sur le thème « Eau et sécurité alimentaire pour un développement durable en Côte d'Ivoire ». « En somme, notre action continuera d'être guidée par notre vision qui est de faire de l'Ascad une institution plus que jamais actrice du développement par la connaissance et ayant une légitimité à donner son avis scientifiquement motivé sur les sujets importants », a expliqué Aké N'Gbo.

Avant lui, ses collègues qui se sont succédé au pupitre lui ont rendu des hommages appuyés pour son leadership à la tête de l'institution qu'il dirige depuis un an et demi. Des mots d'hommage portés par le porte-parole du personnel administratif, Basile Poin, et celui des académiciens, Prof. Daouda Aïdara. Ils étaient empreints de reconnaissance pour les « actions valorisantes » qu'a posées Aké N'Gbo. Entre autres, la revalorisation des indemnités d'académicien et du salaire de tout le personnel de l'Ascad. Une revalorisation qui a eu l'avantage de galvaniser l'énergie des académiciens, comme l'a mentionné le Prof. Daouda Aïdara, président du comité d'organisation.

« Avec vous, tout le monde est au travail avec un engagement exceptionnel. Merci M. le président de nous donner la fierté d'être non seulement des retraités universitaires, mais mieux d'être des académiciens utiles à notre institution commune, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique », a-t-il soutenu.

Les membres de l'Ascad, précisons-le, sont quasiment tous des séniors. Certains sont éprouvés par la maladie. De leurs doléances, on peut retenir : l'avancement, la redéfinition d'une grille salariale et d'un système de catégorisation propres aux agents contractuels, un besoin d'aide au logement, une dotation en véhicules pour les principaux services de l'institution et l'instauration de prêts scolaires.