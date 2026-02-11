Sénégal: Tambacounda - L'ANASER sensibilise les conducteurs de véhicules et de motos au 'respect strict' du code de la route

Tambacounda — L'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a organisé, mardi, à Tambacounda (sud-est), une séance de sensibilisation et de contrôle portant sur le "respect strict" du code de la route à destination des transporteurs de la ville.

"Nous sommes à Tambacounda pour sensibiliser les populations, mais également faire un contrôle avec les forces de défense et sécurité sur le respect du code de la route", a déclaré Atoumane Sy, directeur général de l'ANASER.

Cette journée de sensibilisation et de contrôle a débuté dans la matinée sur la route nationale numéro 1, un axe très fréquenté par les camions, bus, véhicules particuliers et les deux roues en provenance ou à destination des villes de Goudiry, Kidira et de Bakel.

Dans l'après-midi, l'ANASER a poursuivi ses séances de sensibilisation au niveau des gares routières de Kothiary et de Dakar Tambacounda, où elle a distribué une centaine de casques aux conducteurs de motos immatriculées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En marge de ces rencontres avec les acteurs du transport urbain et interurbain de cette commune du sud-est du pays, Atoumane Sy a dénoncé certains mauvais comportements des conducteurs de deux-roues.

"Tambacounda est une zone carrefour et les deux roues occupent une place importante dans le transport urbain. Malheureusement, nous avons constaté que la plupart de ces conducteurs ne portent pas de casques, et c'est dangereux, car le port du casque protège en cas d'accident jusque'à 70% des risques de traumatisme crâniens et cérébraux", a-t-il expliqué.

"Nous voyons également trois à quatre personnes sur une moto, ce qui est illégal. Le code de la route stipule carrément que sur une moto, impérativement, il faut deux personnes maximum. Il y a aussi des enfants à bas âge, entre 3 et 4 ans qui montent sur les motos. Ce qui est également anormal", a-t-il poursuivi.

M. Sy a exhorté les transporteurs au respect strict du code de la route à défaut de s'exposer aux sanctions prévues par la loi.

"Certainement, il y aura des sanctions parce qu'il faudra faire appliquer le code de la route. Donc cette fois-ci nous sensibilisons, mais la prochaine fois ce sera une tolérance zéro", a-t-il mis en garde.

Le directeur général de l'ANASER a annoncé par ailleurs l'organisation très prochainement de séances de formation pour permettre aux conducteurs des deux-roues de maîtriser le code de la route et de disposer d'un permis de conduire.