Sénégal: Fenêtre mars - La FSF négocie un match amical contre la Russie ou l'Iran

11 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a mandaté les "matchs makers" Safwen Aidi et Moez Brahim de l'Agence Sportedge pour négocier l'organisation d'un match international contre la Russie et l'Iran durant la fenêtre FIFA du mois de mars, rapporte le quotidien sportif sénégalais Record, dans sa livraison du mercredi.

La fenêtre internationale FIFA s'étend du 23 au 31 mars 2026.

Selon Record, la FSF a également donné un mandat non exclusif à la même agence pour l'organisation d'un match à Dakar.

Les Lions qui ont remporté le 18 janvier leur deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN) se préparent pour la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal affrontera, en phase de groupes, la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022, va participer à sa quatrième Coupe du monde.

En 2002, pour leur premier Mondial joué au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but du regretté Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie sur un "but en or".

Lire l'article original sur APS.

