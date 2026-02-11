Nigeria: Neuf autres fidèles catholiques enlevés au pays le week-end dernier

10 Février 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Neuf fidèles catholiques ont été enlevés dans l'État de Benue, dans le centre-nord du Nigeria.

Selon le communiqué du diocèse d'Otukpo, l'enlèvement a eu lieu le 6 février dans la station missionnaire Saint-Jean-de-la-Croix à Ojije - Utonkon, appartenant à la paroisse Saint-Paul dans la zone administrative locale d'Ado. « Neuf paroissiens étaient dans l'église pour une veillée de prière lorsque les ravisseurs ont fait irruption dans le lieu de culte et les ont emmenés vers une destination inconnue », indique le communiqué reçu par l'Agence Fides.

Le diocèse d'Otukpo demande aux fidèles de prier pour la libération rapide des neuf personnes enlevées.

Le commandement de la police de l'État de Benue a confirmé l'enlèvement de neuf fidèles à Ojije et a annoncé le déploiement d'unités tactiques et opérationnelles dans la zone pour lancer les opérations de recherche et de sauvetage.

Il s'agit du deuxième enlèvement massif survenu au Nigeria le week-end dernier. Le 7 février, trois personnes ont été tuées et onze autres enlevées lors de l'attaque de l'église paroissiale Holy Trinity, à Karku, dans la région administrative locale de Kauru, dans l'État de Kaduna (voir Fides 8/2/2026). Selon les informations fournies par le diocèse de Kafanchan, le curé Nathaniel Asuwaye figure parmi les personnes enlevées.

La grave situation d'insécurité au Nigeria a été évoquée par le Pape Léon XIV qui, après la récitation de l'Angélus le dimanche 8 février, a déclaré : « C'est avec douleur et inquiétude que j'ai appris les récentes attaques contre diverses communautés au Nigeria, qui ont causé de lourdes pertes en vies humaines ».

