Sénégal: Kayar - Un projet d'autonomisation des maraîchers veut améliorer les sols salés

Un projet d'appui à l'autonomie financière des horticulteurs de la zone de Kayar, zone situé à 58 kilomètres au nord de Dakar, forme depuis trois ans des maraîchers à de bonnes pratiques agricoles et à des compétences commerciales pour les aider à augmenter leurs revenus, a appris l'APS de l'adjoint au coordinateur de cette initiative, Djibril Diallo.

Le projet Impact cluster oignon (ICO), une initiative qui vient soutenir les maraîchers de la zone des Niayes, intervient dans la gestion optimale des sols, l'irrigation et la commercialisation, en vue d'augmenter les rendements et les revenus des maraîchers.

"C'est un projet que nous avons lancé depuis trois ans, qui oeuvre à renforcer les capacités des producteurs de Cayar, en gestion des sols, de l'eau et de l'irrigation, [mais aussi] en gestion des activités post-récoltes, en marketing et commercialisation", a renseigné l'adjoint au coordinateur du projet ICO.

Selon Djibril Diallo, le renforcement des revenus des producteurs passe avant tout par l'augmentation des rendements.

M. Diallo a relevé que Cayar est une zone où les terres et les eaux sont "très salées par endroit", même si la zone de production présente de manière générale des conditions environnementales et une qualité de sol "acceptables" et les producteurs locaux ont "une grande capacité et de l'expérience".

Encourageant les populations à poursuivre la production, malgré ces problèmes de salinisation des eaux et des sols notés par endroit, M. Diallo a expliqué que les formations que le projet ICO propose visent à "corriger et améliorer les sols" altérés par le sel et à montrer aux maraîchers de bonnes pratiques agricoles en termes d'irrigation, de fertilisation, de gestion, de traitement des récoltes, de conditionnement et de commercialisation.

La salinisation, selon Djibril Diallo, est un "phénomène complexe" causé parfois par une remontée de la nappe profonde.

Elle diminue en fonction de l'hivernage, de la période de l'année, poursuit-il, expliquant qu' "après les pluies et les fortes inondations des sols, [se produit] un phénomène de lessivage, entrainant une diminution de la langue salée".

Par la suite, "au fur et à mesure que l'hivernage s'éloigne, le sel remonte", dit le responsable, qui estime qu'il est heureux que le phénomène soit localisé par endroit.