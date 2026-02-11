Sénégal: Kaolack - Un projet d'autonomisation collaborative des femmes et des jeunes dans les chaines de valeur de l'arachide et de l'oignon lancée à l'USSEIN

Kaolack — L'université du Sine-Saloum El-Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) a présenté, mardi, le projet d'autonomisation collaborative des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur de l'arachide et de l'oignon intitulé "Transforming Agricultural Universities to Meaningfully Contribute to Africa's Growth and Development" (TAGDev 2.0), a constaté l'APS.

Le projet a été présenté aux acteurs territoriaux au cours d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) présidée par le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt.

L'objectif de cette rencontre a été de s'assurer de l'engagement effectif des parties prenantes, afin de garantir une mise en oeuvre "participative, transparente, cohérente et alignée aux priorités territoriales".

Le projet est financé par la Fondation MasterCard et déployé par le Regional Uniersities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM), un consortium de 163 universités opérant dans 40 pays africains et dont le siège se trouve en Ouganda.

TAGDev 2.0 vise également à transformer les systèmes agroalimentaires de la zone centre à travers une approche intégrée "Université - Formation Technique et Professionnelle - Communauté" et de "promouvoir un développement socio-économique inclusif, équitable et résilient" face au changement climatique au Sénégal,.

Selon ses initiateurs, cela passe par l'autonomisation des femmes, des jeunes et des petits exploitants agricoles avec pour finalité de faire d'eux des agri-preneurs prospères dans des chaînes de valeur durables et rentables de l'arachide et de l'oignon.

L'ambition de ce projet est de former 20 000 jeunes, dont 12 000 non scolarisés, soutenir 75 startups, générer 9 000 emplois, renforcer 25 000 producteurs et planter 200 000 arbres (à 70% de survie), précise-t-on dans un document de l'USSEIN remis à la presse lors de la rencontre.

"Ce projet, nous l'avons voulu comme étant une réponse ou bien une contribution à la politique du gouvernement en matière d'emploi et d'employabilité. Parce que tout le monde sait que la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes est éminemment importante, stratégique même", a indiqué le recteur de l'USSEIN, le professeur Diégane Diouf.

L'USSEIN étant une université à vocation agricole, elle va travailler dans ce domaine, a signalé M. Diouf qui a insisté sur l'institutionnalisation de ce projet avec une plateforme multi acteurs pour capitaliser les résultats.

Le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, a salué la "pertinence" de ce projet, qui s'aligne aux objectifs stratégiques de l'Etat du Sénégal de développer et de favoriser l'accès à l'emploi et l'employabilité des jeunes et des femmes.

"Les pouvoirs publics ont déployé beaucoup d'efforts dans le sens d'assurer l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. Mais, en dépit de tous les efforts qui ont été déployés, on sent encore que la demande est là et elle est très forte", a-t-il relevé.

D'après le gouverneur, l'USSEIN, à travers cette initiative, cherche à adapter la question de l'emploi au contexte local, en s'appuyant sur les potentialités agricoles des territoires de la zone centre du pays.

"Il s'agit, en fait, d'explorer toutes les opportunités qu'offrent les chaines de valeur agricoles, notamment l'arachide et l'oignon. Mais, à ce propos également, un certain nombre de défis ont été relevés ici, dont l'accès au financement et à la terre des entrepreneurs agricoles", a signalé Mouhamadou Moctar Watt.