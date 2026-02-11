Sénégal: Sédhiou - Liesse populaire autour du trophée de la CAN

Sédhiou — La ferveur était à son comble, lundi soir, au stade municipal Papis Demba Cissé de Sédhiou (sud), où la Fédération sénégalaise de football (FSF) a présenté le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remporté le 18 janvier par l'équipe nationale du Sénégal de football.

Arrivée aux environs de 20 heures, la délégation du Trophée Tour a été accueillie par une foule enthousiaste, venue célébrer la victoire continentale des Lions, acquise devant le pays hôte, le Maroc.

Dans une ambiance festive, ponctuée de chants, de danses et de drapeaux flottants, les habitants de Sédhiou ont exprimé leur fierté d'accueillir le trophée dans leur région.

Les autorités locales, aux côtés des supporters, ont salué ce moment historique qui renforce l'unité nationale et l'attachement du peuple sénégalais à son équipe.

Cette étape du Trophée Tour illustre la volonté de la FSF de partager la joie du sacre des Lions avec toutes les régions du pays, en rapprochant les citoyens de ce symbole de réussite sportive et de cohésion nationale.

Après l'étape de Sédhiou, la caravane a fait cap sur Bambaly, la localité de naissance de Sadio Mané, avant de rejoindre Marsassoum et de poursuivre son parcours jusqu'à Ziguinchor où "Dame Coupe" a marqué une halte nocturne.