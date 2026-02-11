Sénégal: Richard-Toll - 74 000 tonnes de sucre disponibles pour approvisionner le marché national, selon la CSS

Richard-Toll — La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) dispose de 74 000 tonnes de sucre, des stocks suffisants pour approvisionner le marché national durant le Ramadan et le Carême chrétien, a-t-on appris de son directeur général, Guillaume Ranson.

"Nous avons précisément 74 000 tonnes de sucre qui sont déjà disponibles dont 58 000 à Richard-Toll et 16 000 à Dakar. A ces volumes, s'ajouteront 75 000 tonnes supplémentaires d'ici la fin de la campagne sucrière prévue en mai. Une capacité qui suffit largement pour approvisionner le marché national", a-t-il précisé.

Il intervenait à l'issue d'une "journée portes ouvertes" organisée mardi à l'intention des commerçants partenaires de l'entreprise.

La rencontre, organisée à l'approche du Ramadan et du Carême chrétien, des périodes de forte consommation, s'est tenue en présence du préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye, et du directeur du Commerce intérieur, Ahmadou Bamba Ndaw.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le DG de la CSS, grâce à des stocks disponibles et une production en cours, il n'y a aucune crainte quant à l'approvisionnement correct du marché national.

Il a rappelé que la CSS met en oeuvre le plan de développement KT220, visant à porter la production annuelle à 220 000 tonnes de sucre, soit l'équivalent de la consommation nationale des ménages sénégalais.

La campagne en cours a démarré en novembre et se poursuivra jusqu'à fin mai, a ajouté Guillaume Ranson.

Le directeur du commerce intérieur (DCI), Ahmadou Bamba Ndaw, a de son côté salué l'initiative de la CSS, qu'il a qualifiée de "transparente" et "pédagogique".

Il s'est dit satisfait du niveau de stocks et du processus de production, qui garantissent la mise à disposition d'un sucre de qualité sur le marché national.

"En termes de disponibilité pour le Ramadan, il n'y a aucune inquiétude. Il faut cependant relever le défi de la flexibilité dans la distribution afin d'assurer la disponibilité du sucre sur l'ensemble du territoire en quantité suffisante, en qualité et à des prix abordables", a-t-il soutenu.

Il a également estimé que les volumes observés à Richard-Toll et à Dakar sont "suffisants pour couvrir les besoins du marché", appelant à une collaboration renforcée entre l'Etat, la CSS et les distributeurs.