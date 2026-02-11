Sénégal: Kaolack - La PRA bien dotée en médicaments pour la prise en charge des hépatites (Responsable)

Kaolack — La Pharmacie régionale d'approvisionnement (PRA) de Kaolack (centre) assure être suffisamment dotée en médicaments dédiés à la prise en charge des hépatites, suite à des informations de presse faisant étant d'une rupture de ces produits.

"Le produit est disponible à Kaolack avec un circuit bien déterminé. Un stock suffisant se trouve à l'hôpital [Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass]", a confié à l'APS docteur Fatou Diop, responsable de la Pharmacie régionale d'approvisionnement de cette localité du centre du Sénégal.

Elle réagissait à des informations de presse faisant état d'une "rupture prolongée des médicaments" pour la prise en charge des hépatites virales.