Sénégal: Méouane - Les ICS réaffirment leur engagement pour un partenariat durable avec les territoires

Les Industries chimiques du Sénégal (ICS), par la voix de leur directeur général, Mama Sougoufara, ont réaffirmé leur attachement à une formulation concertée des besoins des populations impactées par leur activité extractive, afin d'orienter leurs actions de responsabilité sociétale d'entreprise.

Intervenant lors de la deuxième édition du Forum "Entreprise-Territoires", initié par les ICS mardi à Méouane (ouest), Mama Sougoufara a insisté sur l'option de la société d'adopter une démarche concertée dans ses interventions en faveur des populations locales.

Sur le thème "S'engager ensemble pour un territoire durable ", le Forum "Entreprise-Territoires" des ICS a servi de cadre de dialogue pour le renforcement de la concertation et de la co-construction entre l'entreprise, les collectivités territoriales et les populations locales.

Pour le DG des ICS, Mama Sougoufara, ce rendez-vous, au-delà d'un simple espace d'expression, traduit l'importance que les ICS accordent à la formulation concertée des besoins des populations.

L'action des ICS s'inscrit dans une démarche continue de progrès et de dialogue quotidien avec les communautés.

Il a évoqué, parmi les réalisations sociales enregistrées par les ICS, "des milliers de consultations médicales, la construction de [40] salles de classe et de [40] blocs sanitaires, ainsi que des initiatives en faveur de la jeunesse et des femmes".

M. Sougoufara a annoncé, dans le même cadre, la mise en place prochaine d'unités de transformation de céréales à Taïba-Ndiaye, soulignant que l'action sociétale des ICS est alignée sur les priorités des populations, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'emploi et de l'amélioration du cadre de vie, sans compter les efforts de mise en conformité environnementale.

À travers ce deuxième Forum "Entreprise-Territoires", les ICS réaffirment leur engagement en faveur d'un partenariat durable fondé sur le dialogue, la responsabilité partagée et la gouvernance inclusive.

Le maire de Méouane, Cheikh Sall, s'est réjoui d'accueillir la deuxième édition du forum, saluant la vision de l'actuelle direction générale des ICS, sous la houlette de Mama Sougoufara.

Il a appelé à une consolidation de la dynamique d'ouverture de l'entreprise envers les territoires, tout en exprimant l'espoir d'une "cohabitation mutuellement bénéfique" entre les ICS et les communautés riveraines.

L'édile de Mboro, Abdallah Tall, a lui insisté sur la nécessité d'un partenariat durable, transparent et axé sur la prise en charge de projets structurants. Il a plaidé pour l'opérationnalisation d'un comité de suivi chargé d'évaluer les engagements pris.

M. Tall a soulevé plusieurs préoccupations, parmi lesquelles l'état des infrastructures routières, en particulier l'axe Darou Khoudoss-ICS, les nuisances sanitaires affectant la santé des populations, l'accès à l'eau potable considéré comme une priorité sociale, l'absence de formation et d'insertion professionnelle, ainsi que la délocalisation des villages de Gade et Ngomène. S'y ajoutent, selon lui, des défis liés au cadre de vie, à l'insécurité alimentaire et au foncier.

La présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, a salué les changements qualitatifs observés depuis l'arrivée du nouveau directeur général des ICS, avec une meilleure implication des collectivités locales en amont des projets. Elle a plaidé pour une "entreprise territorialement responsable, au service du développement local".

Pape Thialy Faye, président du comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), a encouragé l'écoute, la concertation, la transparence et la co-construction. Il a rappelé l'importance stratégique des ICS dans l'économie nationale, notamment en matière d'emploi, d'infrastructures sociales et de développement local.

Saluant cette expérience qu'il juge inspirante, il a exprimé le souhait de voir ce type de forum répliqué dans les autres zones d'extraction du pays, tout en appelant à des échanges orientés vers l'action et des engagements concrets répondant aux besoins des populations.

L'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, qui a présidé l'ouverture officielle du forum, a noté que cette rencontre s'inscrit dans la "Vision Sénégal 2050".

Il a rappelé que cette initiative vise une gestion durable et responsable des ressources minières, tout en renforçant la concertation, la confiance et la cohabitation harmonieuse entre l'entreprise, l'État et les communautés locales.

Le forum ambitionne ainsi de structurer les actions de responsabilité sociétale des ICS, de recueillir les attentes des populations et de mettre en oeuvre des projets à fort impact, appuyés par un dispositif de suivi, d'évaluation et de transparence garantissant le respect des engagements.

Le forum a été clôturé par la signature d'une convention de partenariat entre les ICS et le conseil départemental de Tivaouane.

Selon Seynabou Gaye Touré, cet accord vise à traduire en actions concrètes l'ensemble des engagements issus des deux éditions du Forum "Entreprise-Territoires" initié par Mama Sougoufara.