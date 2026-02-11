Nigeria: 200 militaires américains vont être déployés au pays pour former l'armée

11 Février 2026
Radio France Internationale

Les contours de la coopération militaire entre le Nigeria et les États-Unis se précisent, alors que des responsables des deux pays ont confirmé l'envoi dans les prochaines semaines de 200 instructeurs militaires dans le pays. L'information a d'abord été révélée par le Wall Street Journal.

Il n'est pas prévu que ces soldats américains interviennent directement au combat, ils auront plutôt un rôle de soutien et de conseil. Les 200 militaires américains qui vont être déployés au Nigeria seront chargés plus spécifiquement de « la formation et du soutien technique » aux troupes, selon un porte-parole de l'armée nigériane cité par les médias.

L'objectif est notamment de mieux coordonner des opérations complexes, combinant frappes aériennes et troupes au sol, selon le Wall Street Journal.

Le chef du commandement américain pour l'Afrique (Africom) était en visite à Abuja le week-end dernier, où il a été reçu par le président Bola Tinubu. Le général Anderson a également pu s'entretenir avec Nuhu Ribadu, le conseiller à la Sécurité nationale, et avec des haut-gradés de l'armée nigériane. « (Ils) ont discuté d'entrainement militaire (...) en situation réelle, et d'exercices conjoints », a indiqué un porte-parole nigérian par la suite.

Le chef de l'Africom a également visité la cellule du renseignement américano-nigériane, qui soutient les opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de l'armée.

Pour l'instant, l'accent est mis sur « les solutions militaires nigérianes » face à la menace terroriste dans le pays, où une petite unité militaire américaine est déjà présente pour poser les bases de cette coopération sécuritaire renforcée.

