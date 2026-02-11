Afrique: A chacun sa partition !

La récente réunion de haut niveau tenue à Luanda, capitale de l'Angola, marque une étape significative dans le processus de paix en RDC. Les chefs d'État et les figures clés du dialogue ont donné un mandat à l'Angola pour initier des consultations entre les différentes factions congolaises. Cette initiative offre une lueur d'espoir, mais elle s'accompagne de défis importants qui nécessitent une gestion prudente et inclusive.

Pour établir un climat de confiance, l'Angola doit adopter une approche proactive et impartiale. L'Angola doit se positionner comme un facilitateur impartial, sans favoriser une partie au détriment d'une autre. Cela inclut la nécessité d'écouter toutes les voix congolaises, qu'elles proviennent du Gouvernement, de l'opposition ou de la société civile. Il est crucial de maintenir une communication ouverte et transparente sur les intentions des consultations, les délais et les modalités. Informer régulièrement toutes les parties prenantes des avancées et des décisions contribuera à instaurer la confiance. L'Angola devrait veiller à inclure non seulement les acteurs politiques, mais aussi les représentants de la société civile. Cela permettra de refléter la pluralité de la RDC et d'éviter une marginalisation de certaines voix. Pour encourager la participation de toutes les parties, il est indispensable d'assurer des garanties de sécurité. Un cessez-le-feu soutenu par des mécanismes de surveillance pourrait faciliter un environnement propice au dialogue.

Le Gouvernement congolais, sous la présidence de Félix Tshisekedi, doit adopter une posture inclusive, démontrant un engagement sincère envers le dialogue. Cela implique que le Gouvernement doit se montrer prêt à écouter les préoccupations de l'opposition et à envisager des compromis. Une attitude d'écoute est essentielle pour un dialogue constructif. Il est impératif que le gouvernement s'engage à respecter les futurs accords de paix, en garantissant leur application effective et en évitant toute tendance à la coercition.

De leur côté, les partis d'opposition, au lieu de faire valoir des intérêts partisans étroits, ils doivent travailler ensemble pour présenter des revendications communes visant le bien-être de la population congolaise. Les leaders de l'opposition doivent encourager une large participation de la société civile, garantissant ainsi que le processus de paix reflète réellement les aspirations des Congolais. La société civile joue un rôle crucial en tant que porte-parole des préoccupations populaires. Les organisations de la société civile doivent s'organiser pour renforcer leur voix et s'impliquer activement dans le processus de dialogue, en s'assurant que les questions de justice, de droits de l'homme et de développement soient au centre des discussions. La société civile peut jouer un rôle essentiel en appelant au respect d'un cessez-le-feu et en encourageant des initiatives locales de paix, contribuant ainsi à apaiser les tensions.

L'initiative de l'Angola de faciliter un dialogue intercongolais est une occasion unique de poser les fondations d'une paix durable en RDC. Cependant, cela demande une approche collective et consensuelle de la part de toutes les parties impliquées. La confiance, la transparence et l'inclusion doivent être les pierres angulaires de ce processus. En investissant dans un dialogue véritablement inclusif, la RDC peut espérer un avenir où la paix et la prospérité deviendront une réalité partagée pour tous ses citoyens.