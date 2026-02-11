Congo-Kinshasa: Démolition à Pakajuma - La contestation dégénère en violences

Conformément à la volonté affichée du gouverneur Daniel Bumba de rétablir l'ordre public et de mettre un terme aux occupations illégales des emprises urbaines, les services de l'Hôtel de Ville de Kinshasa ont procédé, lundi 9 février 2026, à la démolition des constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée, précisément dans le quartier Pakajuma, dans la commune de Limete.

Sur le terrain, l'opération a été conduite par le Ministre provincial de l'Environnement, Léon Mulumba, qui a tenu à rappeler la base légale de l'intervention : le site concerné appartient à l'Office national des transports (ONATRA). A l'en croire, l'objectif est clair et non négociable : libérer l'espace nécessaire à la reprise effective de la circulation ferroviaire sur cet axe stratégique, resté longtemps paralysé par une occupation qualifiée d'anarchique.

Dans la même lancée, le ministre provincial a annoncé que l'opération ne s'arrêtera pas à Pakajuma. Elle devra s'étendre de la gare de Matete jusqu'à Kintambo Magasin, une séquence jugée essentielle pour restaurer la fonctionnalité du rail, fluidifier la mobilité urbaine et relancer une infrastructure publique considérée comme vitale.

A travers cette action, l'exécutif provincial envoie un message sans détour : la modernisation de Kinshasa passe par l'assainissement des quartiers, le respect des biens de l'Etat et la réhabilitation des infrastructures publiques. Dans l'esprit des autorités, la libération des emprises n'est pas seulement une opération de déguerpissement ; elle s'inscrit dans une politique plus large de reconquête de l'espace urbain et de restauration de l'autorité publique.

Cependant sur le terrain, la mesure a suscité une forte contestation. Mardi, au lendemain de la démolition, un poste de police situé au quartier BAT, toujours dans la commune de Limete, a été incendié par des individus non identifiés, à la suite d'une manifestation des habitants de Pakajuma opposés à leur déguerpissement le long du rail. Ces émeutes ont paralysé la circulation routière sur l'avenue des Poids-lourds dans la matinée.

Contactée, la Bourgmestre de Limete, Nathalie Aziza, a confirmé à l'ACP que plusieurs actes de violence ont été signalés, évoquant des pillages et des incendies de biens de l'État. Pour contenir la situation et prévenir tout débordement, a-t-elle précisé, des policiers ont été déployés par l'autorité urbaine pour restaurer l'ordre dans ce coin de la capitale.

La flambée de violences suite à ces démolitions par l'Hôtel de Ville met à nu une réalité persistante, selon laquelle, la pression démographique, l'urbanisation non maîtrisée et la précarité de certains ménages rendent chaque opération d'assainissement hautement sensible.