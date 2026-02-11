Sénégal: Décès du journaliste Georges Déthié Diop

Dakar — Le journaliste sénégalais Georges Déthié Diop, présentateur vedette à la Radio Futurs Médias (RFM), est décédé ce mercredi à Dakar des suites d'un malaise, a-t-on appris de sources médiatiques.

Il a exercé la profession de journaliste dans cette radio privée de Dakar depuis près d'une vingtaine d'années, où il s'est imposé par son talent et sa voix reconnaissable entre mille.

Georges Déthié Diop est passé au sein de cet organe par différents services, notamment culturel et politique. Et depuis quelques temps, il animait l'émission dominicale de la RFM, le Grand jury.

Originaire de Ndiaganiao, dans le département de Mbour (ouest), il est issu de la 35e promotion (2007) du Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'information (CESTI), l'école de formation des journalistes de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD).

Egalement diplômé de l'Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l'UCAD, il a été un journaliste humble, professionnel et rigoureux, selon ses proches.