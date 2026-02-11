Sénégal: Exploration pétrolière terrestre - Petrosen relance un programme d'un montant de 100 millions de dollars

11 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal entend approfondir sa stratégie de valorisation de son potentiel énergétique. La Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen) a annoncé le lancement, dès cette année, d'un programme d'exploration pétrolière terrestre estimé à 100 millions de dollars américains. Cette initiative vise à identifier de nouveaux gisements onshore et à renforcer la souveraineté énergétique nationale, dans un contexte marqué par l'entrée du pays dans le cercle des producteurs d'hydrocarbures.

Selon Petrosen, ce programme repose sur des hypothèses géologiques solides, établissant des continuités possibles entre les découvertes réalisées en offshore et les bassins sédimentaires continentaux, restés largement sous-explorés. Le projet est porté par le directeur général de la compagnie nationale, Alioune Guèye, dans la perspective de consolider le rôle stratégique de Petrosen dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière.

