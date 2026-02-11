Sénégal: Transmission du VIH - Le ministère de la Santé rassure et appelle à éviter la stigmatisation

Face aux interrogations suscitées par l'actualité récente, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a publié, ce 11 février 2026, un communiqué pour rappeler les modes de transmission du VIH, les avancées enregistrées au Sénégal et l'importance de la prévention et du dépistage.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a apporté des précisions sur la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et réaffirmer les efforts déployés par l'État dans la lutte contre le Sida.

Dans son communiqué, le département dirigé par les autorités sanitaires rappelle que le Sida est une maladie infectieuse causée par le VIH et que sa transmission s'effectue principalement par trois voies : la voie sexuelle, la voie sanguine et la transmission de la mère à l'enfant.

Des progrès significatifs au Sénégal

Au Sénégal, la lutte contre le VIH/Sida est coordonnée par le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS). Elle repose notamment sur l'accès élargi aux moyens de prévention, à l'utilisation des préservatifs, aux services de dépistage et à l'accès universel aux traitements antirétroviraux.

Selon le ministère, ces stratégies ont permis de dépister près de 90 % des personnes vivant avec le VIH, qui connaissent désormais leur statut sérologique. Parmi elles, 92 % ne transmettent plus le virus grâce à une prise en charge efficace.

Les autorités sanitaires soulignent également que les nouvelles infections sont en baisse et que la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH s'est nettement améliorée, contribuant ainsi à limiter la transmission au sein de la population générale.

Dépistage gratuit et traitement accessible

Le ministère rappelle que les services de dépistage sont disponibles dans les structures sanitaires publiques ainsi qu'auprès de partenaires. Le dépistage est gratuit, volontaire et confidentiel.

Pour les personnes vivant avec le VIH, un traitement efficace et gratuit est accessible dans les hôpitaux et centres de santé des 14 régions du pays. Une charge virale indétectable, obtenue grâce à un traitement bien suivi, empêche la transmission du virus au partenaire et, chez les femmes enceintes, à l'enfant.