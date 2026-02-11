Burkina Faso: 23e congrès international de l'eau et de l'assainissement - Les femmes du domaine inspectent les défis

En marge du 23e congrès international de l'eau et de l'assainissement qui se tient du 09 au 13 février 2026 à Yaoundé au Cameroun, les Réseaux des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, ont tenu leur 6e forum le mardi 10 février 2026 sur les défis sectoriels auxquels elles font face.

Comme à l'accoutumé, à chaque congrès international de l'eau et de l'assainissement, les femmes professionnelles du secteur organisent un forum. 6e du genre, il a eu lieu le 10 février 2026 à Yaoundé au Cameroun sur les défis sectoriels auxquels font face les femmes dans le milieu professionnel. Par ce forum, il s'est agi pour les professionnelles de l'eau et de l'assainissement de réaffirmer le rôle central des réseaux professionnels féminins comme leviers de mentorat, de solidarité et de transformation durable des dits secteurs.

Selon la Présidente de la Commission scientifique, Oumou Tall, les défis auxquels sont confrontés les professionnelles sont d'ordre individuels et culturels. Cela est lié à l'insuffisance de formation. Ce qui freine encore l'ascension professionnelle des femmes. Elle a souligné l'urgence de renforcer les compétences, de déconstruire les stéréotypes persistants et de promouvoir des environnements de travail inclusifs, favorables à l'émergence d'un leadership féminin fort.

A cet effet, la Présidente du réseau des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, Fatou Ndiaye, un modèle de réussite, a invité les femmes à s'inspirer de son parcours. « Je suis passée de cheffe de projet à Secrétaire générale. Bien qu'étant à la retraite, je suis toujours engagée dans le secteur à travers la présidence du réseau », a-t-elle indiqué.

Mme Faye a, par ailleurs, souhaité une plus grande visibilité des actions menées par les différents réseaux professionnels. Cela peut se faire par une utilisation stratégique des réseaux sociaux et l'élargissement des opportunités de collaboration entre réseau.