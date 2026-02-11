Congo-Kinshasa: Les FARDC et l'UPDF évaluent leurs opérations conjointes contre les ADF pour renforcer la protection des civils

Les Forces armées de la RDC (FARDC) et l'armée ougandaise (UPDF) ont tenu, mardi 10 février à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, une réunion d'évaluation de leurs opérations conjointes contre les rebelles des ADF, lancées en novembre 2021. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coordination des actions menées dans les territoires de Beni et Lubero, au Nord-Kivu, ainsi qu'en Ituri.

Les deux armées ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts afin de mieux protéger les populations civiles et de neutraliser durablement la menace des ADF.

La rencontre a été présidée par le général Jacques Chaligonza, chef d'état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et du renseignement, tandis que la délégation ougandaise était conduite par le général Kayanja Muhanga, commandant des forces terrestres de l'UPDF.

Selon des sources militaires, les deux parties ont convenu d'améliorer la coordination des troupes sur le terrain et d'intensifier les opérations conjointes pour sécuriser les zones touchées par les attaques des ADF.

La sécurisation de l'axe Luna-Komanda, récemment réhabilité sur la route nationale numéro 4, a également été au centre des discussions. Cet axe stratégique relie le Nord-Kivu et l'Ituri, facilitant les déplacements des populations et les échanges commerciaux.

Les deux armées ont en outre décidé de renforcer leur présence dans les zones régulièrement ciblées par les ADF afin de prévenir de nouvelles attaques contre les civils. La réunion a également rassemblé les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord au Nord-Kivu et du secteur des opérations des FARDC en Ituri.