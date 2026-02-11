Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix échangent sur le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du cessez-le-feu

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu en audience mardi 10 février par le président Félix Tshisekedi. Les échanges ont porté sur le rôle de la MONUSCO dans la mise en oeuvre du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, convenu dans le cadre de l'accord de paix de Washington et du processus de Doha, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU.

« Nous sommes prêts à commencer dès maintenant par la zone d'Uvira, d'où le M23 s'est retiré. Dès que les conditions de sécurité pour nos vols seront réunies, la MONUSCO déploiera tous les éléments nécessaires en liaison avec le mécanisme de vérification qui associe d'autres partenaires internationaux », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Selon lui, « le respect et la mise en oeuvre du cessez-le-feu sont une étape indispensable pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et favoriser une paix durable en RDC, ainsi que le renforcement de la présence de l'État dans les zones de conflit ».

La résolution 2808 rappelle d'ailleurs que le renforcement de l'autorité de l'État dans l'Est du pays est une condition essentielle pour une paix durable.

« Le Conseil a ouvert la voie pour que la MONUSCO joue pleinement ce rôle d'appui à la mise en oeuvre du cessez-le-feu. Notre appel est que tous les protagonistes s'engagent résolument dans la voie de la pacification et du retour à la stabilité », a ajouté Lacroix.

Il a précisé que des recommandations seront transmises au Conseil de sécurité afin que la MONUSCO puisse aller plus loin dans ce processus.

« Parallèlement, la MONUSCO poursuit son travail de protection des civils, en liaison avec les autorités nationales, en Ituri mais aussi au Nord-Kivu », a-t-il conclu.

Jean-Pierre Lacroix est arrivé ce mercredi 11 février matin à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu.