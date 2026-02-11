Ile Maurice: Moody's évalue mais ne touche pas à notre note

Le 30 janvier, l'agence de notation Moody's a publié un rapport consacré à Maurice. Contrairement à ce que certains ont pu craindre ou espérer, il ne s'agit pas d'une dégradation, ni d'une amélioration de la note souveraine ni même d'un changement de perspective. Moody's parle d'un periodic review, c'est-à-dire un exercice d'évaluation régulier, prévu par sa méthodologie, et non d'une décision de notation.

Autrement dit, rien ne change pour Maurice, nous restons sous observation normale. Ce type de rapport vise surtout à passer en revue les forces et les fragilités de l'économie, afin de vérifier si les fondamentaux justifieraient, à terme, une action sur la note. À ce stade, Moody's estime que ce n'est pas le cas.

L'agence s'intéresse d'abord à la dynamique économique. La croissance est jugée solide, portée par le tourisme, les services et la consommation. Toutefois, Moody's souligne que cette croissance demeure exposée à des chocs externes, notamment dans un contexte international incertain marqué par le ralentissement de certaines économies partenaires et la volatilité géopolitique.

Un autre point central de l'analyse porte sur les finances publiques. Moody's reconnaît les efforts de l'État pour soutenir l'activité et préserver la cohésion sociale, mais rappelle que ces politiques ont un coût. Le niveau de la dette publique reste élevé, ce qui limite les marges de manoeuvre budgétaires. L'agence observe donc avec attention la capacité des autorités à ramener progressivement les déficits sous contrôle, sans freiner la reprise.

Moody's évalue également la solidité institutionnelle et la gouvernance, des éléments clés dans sa grille de lecture. La qualité des institutions, la prévisibilité des politiques publiques et la crédibilité des cadres réglementaires sont considérées comme des facteurs de stabilité. Àce stade, ces éléments continuent de soutenir la notation, même si l'agence insiste sur l'importance de préserver la confiance, notamment auprès des investisseurs internationaux.

Enfin, le rapport aborde les vulnérabilités structurelles propres à une petite économie ouverte comme Maurice : dépendance aux importations, exposition aux chocs climatiques et sensibilité aux flux financiers internationaux.

Le message de Moody's est relativement clair: pas d'alarme immédiate, mais la vigilance est de mise. Ce rapport n'annonce rien de spectaculaire, mais il sert de rappel. La trajectoire future de la note dépendra de la discipline budgétaire, de la qualité des réformes et de la capacité du pays à consolider une croissance durable.