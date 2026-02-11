Ile Maurice: Trigun Indranath - «Je pensais seulement me classer, pas devenir lauréat»

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Divita Seesa

Trigun Indranath, 18 ans, élève du Sir Leckraz Teelock SSS et habitant de Rivière-du-Rempart, a été sacré lauréat dans la filière art, une distinction qui l'a complètement surpris. «J'étais choqué. J'ai dû appeler mon père pour lui dire. Je pensais seulement me classer, pas devenir lauréat», confie-t-il.

Le jeune étudiant revient sur son parcours : «Pendant mes examens du deuxième trimestre, j'ai été un peu paresseux. Mais pour le troisième trimestre, mon objectif était au moins de me classer au HSC. J'ai fait tous les efforts nécessaires pour y arriver.»

Trigun offre aussi quelques conseils aux jeunes : «Ne pensez pas que vous avez tout le temps. Le temps est limité et, à la fin, on stresse et on ne donne pas le meilleur de soi. Faites tous les efforts possibles dès le début. Évitez les distractions des réseaux sociaux, et prônez l'équilibre entre vie scolaire et personnelle.»

Pour son père, Prakash Indranath, la fier té est immense : «Il a consacré tout son temps à ses études. Je n'ai jamais eu besoin de le presser. Il a toujours été prêt à aider à la maison aussi. Même lorsqu'il a eu des soucis à la jambe, il est allé au collège et a terminé premier de sa classe. Aujourd'hui, ses efforts ont payé.» Il remercie également la rectrice et tout le personnel de l'école.

La rectrice du Sir Leckraz Teelock SSS, Neeshta Jhugaroo, souligne que l'école a eu des lauréats pendant deux années consécutives et souhaite que cela continue. «Nos élèves sont bien encadrés et nos éducateurs les soutiennent. Trigun pourra choisir une belle carrière. Beaucoup ont le potentiel pour devenir lauréats, mais seuls certains réussissent. L'important est de ne jamais abandonner», conclut-elle.

