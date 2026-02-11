Ile Maurice: Le Sodnac State Secondary School revient après 19 ans

Dans la cour du Sodnac State Secondary School, l'émotion était à son comble lorsque l'annonce officielle est tombée hier. Après la dernière distinction de 2007, le collège a célébré la réussite de Divyanshi Bissonauth, habitante de Plaine-Wilhems et lauréate de la cuvée 2025.

Visiblement encore sous le choc, Divyanshi Bissonauth a confié : «J'écoutais les noms des différents lauréats lorsque j'ai entendu le mien. J'étais très choquée et je ne m'y attendais pas.» Ajoutant : «Le secret derrière la réussite est la pratique et, surtout, il faut s'entourer des bonnes personnes, celles qui vous poussent vers le succès.»

Les élèves célébrant le succès de la lauréate.

Son père, joint après l'annonce, a déclaré : «Je ne m'attendais pas à ce que ma fille soit lauréate car c'est une distinction très difficile à décrocher. Certes, elle a toujours travaillé dur. Lorsqu'on me l'a annoncé, j'étais au travail. Je suis comblé.»

La rectrice de l'établissement, Arina Ramdenee, n'a pas caché son émotion : «Même si nous connaissions le potentiel de Divyanshi, il y a toujours cette incertitude. Ici, au collège, le dur labeur, la discipline et la régularité priment. Mais il y a aussi les valeurs humaines, le respect et la courtoisie, qui sont très importantes pour construire une belle carrière.» Concernant son avenir, la jeune lauréate envisage de poursuivre des études en technologie, sans avoir encore arrêté son choix quant au pays où elle poursuivra son parcours académique.