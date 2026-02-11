Ile Maurice: Manish Boojhawon - «Le seul secret, c'est la discipline»

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Divita Seesa

À 19 ans, Manish Boojhawon, habitant de Lalmatie, devient lauréat en économie au Modern College de Flacq, une distinction qui l'a totalement pris par surprise. «Je prenais mon thé quand j'ai entendu mon nom. Je ne savais pas comment réagir ni quoi faire à ce moment-là», confie-til. Le jeune homme explique que ses principales difficultés venaient des erreurs commises durant les travaux en classe et des problèmes qu'il ne savait pas encore résoudre. Mais pour lui, le secret de cette réussite tient en un mot : discipline.

Lors d'une cérémonie hier, le recteur et manager du Modern College, Yogesh Sanmukhiya, a d'abord rendu hommage au fondateur de l'établissement, décédé le 20 novembre 2025, qui espérait depuis longtemps voir un tel succès dans la filière économique. «Manish symbolise le growth mindset. C'est un jeune calme et réfléchi, prêt à fournir des efforts et à faire des sacrifices», a-t-il déclaré. «Il est un exemple et inspirera beaucoup d'élèves.»

Pour ses éducateurs, le constat est le même. Ravindranath Sookna, du département d'économie, confie : «Manish était un élève sérieux et appliqué, discret mais déterminé à aller toujours plus loin.» Kovila Patenaderin, son enseignante en comptabilité, ajoute : «Il a toujours été patient et méthodique. Ce succès, il le dédie à l'école, à ses enseignants et à ses parents.»

Manish Boojhawon prouve qu'avec de la discipline, du travail et de la détermination, même les plus grands défis peuvent être surmontés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.