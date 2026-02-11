Ile Maurice: Manish Boojhawon - «Le seul secret, c'est la discipline»

À 19 ans, Manish Boojhawon, habitant de Lalmatie, devient lauréat en économie au Modern College de Flacq, une distinction qui l'a totalement pris par surprise. «Je prenais mon thé quand j'ai entendu mon nom. Je ne savais pas comment réagir ni quoi faire à ce moment-là», confie-til. Le jeune homme explique que ses principales difficultés venaient des erreurs commises durant les travaux en classe et des problèmes qu'il ne savait pas encore résoudre. Mais pour lui, le secret de cette réussite tient en un mot : discipline.

Lors d'une cérémonie hier, le recteur et manager du Modern College, Yogesh Sanmukhiya, a d'abord rendu hommage au fondateur de l'établissement, décédé le 20 novembre 2025, qui espérait depuis longtemps voir un tel succès dans la filière économique. «Manish symbolise le growth mindset. C'est un jeune calme et réfléchi, prêt à fournir des efforts et à faire des sacrifices», a-t-il déclaré. «Il est un exemple et inspirera beaucoup d'élèves.»

Pour ses éducateurs, le constat est le même. Ravindranath Sookna, du département d'économie, confie : «Manish était un élève sérieux et appliqué, discret mais déterminé à aller toujours plus loin.» Kovila Patenaderin, son enseignante en comptabilité, ajoute : «Il a toujours été patient et méthodique. Ce succès, il le dédie à l'école, à ses enseignants et à ses parents.»

Manish Boojhawon prouve qu'avec de la discipline, du travail et de la détermination, même les plus grands défis peuvent être surmontés.

