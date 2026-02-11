Ile Maurice: Trio gagnant au Droopnath Ramphul State College

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Le Droopnath Ramphul State College célèbre cette année une performance exceptionnelle avec trois lauréats : Diya Sreebhahun (science), Nidhish Seenarain (technique) et Udhav Kaulesarsing (science SSR).

Diya Sreebhahun confie : «Je ne m'y attendais pas et je suis vraiment heureuse. Cette année, j'ai travaillé dur à l'école pour réussir. Je remercie toute ma famille ainsi que l'école pour leur soutien. J'ai étudié auparavant à Orchards Kids et au Lady Sushil Ramgoolam State Secondary School.» Son père confie que depuis son enfance, elle a toujours fourni des efforts.

Quant à Nidhish Seenarain, il partage : «J'étais vraiment surpris car je ne pensais pas avoir suffisamment travaillé. Il faut réviser sérieusement et revoir toutes les leçons.» Fière, la maman de Nidhish dit : «Cette surprise est vraiment incroyable pour toute la famille.» Enfin, Udhav Kaulesarsing souligne : «Je ne m'y attendais pas. Nous sommes tous contents, mes parents et même mes grands-parents. Je félicite tous les élèves qui ont donné le maximum, même ceux qui ne sont pas lauréats. La vie ne s'arrête pas ici. Il y a plein d'opportunités à venir.» Son père explique que depuis tout petit, il fait des efforts pour réussir. Émue, la rectrice du collège, Mantee Sookharee, a déclaré : «C'est un peu la tradition chez nous : certaines années, nous n'en avons qu'un ou deux, mais cette année, pour la première fois, nous avons deux garçons parmi les lauréats. Je suis très fière de nos élèves.»

