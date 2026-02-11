Ile Maurice: Trois receveurs de la CNT suspendus

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ce mercredi matin montre trois receveurs de la Corporation nationale de transport (CNT) semblant endormis dans un lieu public. Les images, largement partagées, ont suscité de nombreuses réactions en ligne, certains internautes évoquant une consommation présumée de drogue, sans confirmation officielle à ce stade.

Le ministre du Transport, Osman Mahomed, a réagi sur sa page Facebook en indiquant que la CNT a suspendu les trois receveurs concernés. Contacté, il précise qu'il s'agit d'une décision prise par la direction de la CNT dans l'attente des conclusions d'une enquête interne.

«C'est une décision de la direction de la CNT après que la vidéo est devenue virale, en attendant l'enquête interne», explique-t-il. Il rappelle que la CNT est une compagnie de l'État et qu'elle doit être exemplaire, dans un contexte de réforme du transport public.

Le ministre souligne également la nécessité d'établir les circonstances exactes des faits. «Il faut connaître le contexte de cette vidéo. Si ce n'est rien de méchant, ils seront réintégrés», affirme-t-il. Il précise qu'il s'agit d'une suspension avec maintien de salaire, le temps que l'enquête interne soit complétée.

Aucune déclaration officielle supplémentaire n'a été émise par la CNT à ce stade. L'enquête interne devra déterminer si les receveurs étaient en service au moment des faits, si une consommation de substances est en cause et s'il y a eu manquement au règlement.

