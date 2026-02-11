Ile Maurice: Yearoo Beebee Husnaa Zeenat - La persévérance couronnée au Lady Sushil Ramgoolam SSS

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur

La réussite de Yearoo Beebee Husnaa Zeenat, lauréate du Lady Sushil Ramgoolam SSS, est une histoire de persévérance et de dépassement de soi. La jeune lauréate confie qu'elle ne s'y attendait pas. À l'annonce des résultats, consultés en ligne, les attentes familiales étaient élevées, ce qui nourrissait à la fois l'angoisse et l'espoir. «Je pensais au pire, mais en même temps, pourquoi ne pas imaginer le meilleur ?», confie-t-elle. Lorsque son nom a été annoncé à la télévision, la joie a envahi sa famille.

Concernant son avenir, Zeenat choisira ses études universitaires en consultant ses parents et ses enseignants avant de prendre une décision car leurs conseils ont toujours été bénéfiques dans son parcours. Elle reconnaît que le chemin n'a pas été facile, ponctué de moments de fatigue et de découragement. «Il y a eu des périodes de burn-out, mais quand j'ai décidé de vraiment étudier et de m'investir pleinement, les résultats ont suivi», explique-t-elle, insistant sur la nécessité de la constance et de la volonté, au-delà de l'intelligence.

Sa mère, Yearoo Beebee Noorjahan, exprime une profonde gratitude envers Dieu, rappelant que sa fille a toujours été assidue dans ses prières. Pour elle, la discipline, le respect des horaires, une bonne hygiène de vie et la rigueur au quotidien constituent les fondements essentiels de toute réussite.

Son père, Ally Yearoo, remercie également Dieu, tout en exprimant sa reconnaissance envers les enseignants, la rectrice et l'ensemble du personnel éducatif de l'établissement pour leur accompagnement, leur soutien et la confiance accordée à sa fille.

