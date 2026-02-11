Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le ministre des affaires étrangères saoudienne

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu ce jour avec Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, pour des échanges approfondis et constructifs axés sur des dossiers bilatéraux et multilatéraux d'intérêt commun.

Les discussions ont mis l'accent sur la consolidation des relations historiques entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, l'élargissement de la coopération dans des secteurs stratégiques prioritaires ainsi que le renforcement de la coordination sur les questions régionales et internationales.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que les échanges ont permis d'explorer les moyens de dynamiser davantage le partenariat entre les deux pays et d'intensifier la collaboration sur des enjeux communs.

Cette rencontre a ainsi réaffirmé la volonté partagée d'Addis-Abeba et de Riyad de hisser leur coopération à un niveau supérieur et de travailler en étroite concertation sur les priorités régionales et mondiales.