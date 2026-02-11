Addis-Abeba — L'Éthiopie occupe une position stratégique majeure sur le continent africain, tant par sa localisation géographique que par son influence diplomatique et son poids démographique.

Ces atouts en font un partenaire clé pour le renforcement de la coopération avec les autres pays africains, a affirmé l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai.

Dans un entretien accordé à l'ENA, le diplomate a décrit l'Éthiopie comme un pilier de la diplomatie africaine et un point d'ancrage incontournable dans la Corne de l'Afrique, soulignant son rôle déterminant sur la scène internationale.

« L'Éthiopie est l'un des pays les plus influents d'Afrique et un acteur de premier plan dans la diplomatie mondiale. Elle constitue le centre névralgique de la diplomatie africaine et la principale porte d'accès à la Corne de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant la contribution d'Ethiopian Airlines, qu'il considère comme la compagnie aérienne dominante dans la région, jouant un rôle crucial dans le renforcement de la connectivité et l'ouverture de nouveaux marchés.

« Depuis la Corne de l'Afrique, il est possible de rayonner vers de nombreuses autres régions du continent. Ethiopian Airlines est la compagnie la plus performante dans cette partie du monde et poursuit une stratégie ambitieuse d'expansion vers de nouveaux marchés », a-t-il expliqué.

Selon l'ambassadeur, l'implantation d'une présence solide en Éthiopie peut servir de tremplin vers d'autres espaces régionaux, notamment la Communauté d'Afrique de l'Est et la zone sahélienne.

« Nous estimons qu'un pays qui consolide sa présence en Éthiopie dispose d'une plateforme stratégique pour étendre ses activités vers la Communauté d'Afrique de l'Est et le Sahel », a-t-il affirmé.

Évoquant les relations historiques entre l'Inde et l'Éthiopie, Anil Kumar Rai a rappelé que celles-ci ont été élevées au rang de partenariat stratégique à la suite de la visite du Premier ministre Narendra Modi à Addis-Abeba.

Il a enfin souligné que les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, notamment dans les secteurs bancaire et financier, contribuent à créer un environnement favorable aux investissements indiens.

« Nous percevons l'Éthiopie comme un pays stable, doté d'institutions de gouvernance efficaces, ce qui en fait un facteur de paix et de stabilité dans la Corne de l'Afrique », a-t-il conclu.