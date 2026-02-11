Afrique: La CUA plaide pour des réformes, la paix et des financements innovants

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine (CUA) a souligné la nécessité d'accélérer les réformes institutionnelles, de renforcer la paix sur le continent et de mobiliser des financements innovants pour stimuler le développement en Afrique.

Le président Mahamoud Ali Youssouf a fait cette déclaration lors de l'ouverture de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, réunissant les ministres des Affaires étrangères des États membres au siège de l'Union.

S'adressant aux participants, Mahmoud a insisté sur « l'urgence d'une réforme institutionnelle et l'impératif de paix et de développement », rappelant que la Commission met en oeuvre des changements majeurs dans le cadre de son plan de réforme 2024-2028.

« Les réformes progressent selon le plan 2024-2028 », a-t-il indiqué, citant les avancées dans le renforcement de l'architecture africaine de paix et de sécurité, l'amélioration de la viabilité financière et le renforcement des capacités des organes de l'UA.

Tout en saluant les évolutions politiques positives, le président a reconnu que certains défis sécuritaires persistent.

« Le Gabon et la Guinée ont rétabli l'ordre constitutionnel, mais l'instabilité et le terrorisme continuent d'affecter certaines régions du continent », a-t-il rappelé.

Il a réaffirmé le rôle central de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et des institutions de l'UA pour favoriser l'intégration du continent.

« La ZLECAf et nos institutions restent des leviers essentiels pour l'intégration africaine », a-t-il déclaré, appelant à des mécanismes de financement novateurs et à une coopération renforcée avec le secteur privé et la société civile.

« Un leadership résolu et des priorités stratégiques claires seront déterminants pour notre succès », a-t-il ajouté, insistant sur l'importance d'associer tous les acteurs -- entreprises africaines, société civile et fondations philanthropiques -- au financement des programmes de développement.

Abordant le thème de l'UA pour 2026, « Garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », Mahmoud a qualifié l'eau de ressource stratégique pour le continent.

Il a expliqué que le prochain sommet servirait à consolider les priorités communes de l'Afrique et à approfondir la coopération en matière de développement.

Le président a réaffirmé l'importance des réformes en cours dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la gestion financière et de la justice, tout en soulignant que la mobilisation de ressources nationales supplémentaires était cruciale pour accélérer la transformation.

« Nous devons explorer des sources de financement innovantes pour accélérer notre développement et réduire notre dépendance excessive à l'égard de partenaires extérieurs », a-t-il conclu.

Le Conseil exécutif devrait également examiner les rapports stratégiques clés et adopter l'ordre du jour du 39e Sommet de l'Union africaine, prévu les 14 et 15 février 2026.