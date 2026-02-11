Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timotheos, a mené des discussions bilatérales distinctes avec les ministres des Affaires étrangères du Lesotho et du Maroc.

Ces échanges ont eu lieu en marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine.

Au cours de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lejone Mpotjoana, Gedion Timotheos a mis en avant l'importance de renforcer et d'élargir les relations historiques entre les deux pays.

Selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux du ministère éthiopien, Gedion a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de partager son expérience en matière de développement dans les secteurs où elle a obtenu des résultats significatifs.

Lejone Mpotjoana a, pour sa part, exprimé l'intérêt de son gouvernement à s'inspirer des succès de l'Éthiopie, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et du tourisme.

Il a également salué les grands projets d'aménagement de corridors en cours à Addis-Abeba, les considérant comme un exemple de transformation urbaine réussie.

Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur un large éventail de questions bilatérales et continentales, réaffirmant leur engagement à renforcer la coopération dans le cadre de l'Union africaine.

Par ailleurs, Gedion s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, abordant le développement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération au sein des instances multilatérales.

Les deux parties ont convenu de convoquer prochainement la session de la Commission ministérielle mixte afin de dynamiser leur partenariat et d'élargir leur coopération dans les secteurs d'intérêt commun.