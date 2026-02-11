Tunisie: Tunis - Hausse de 5,3% du revenu global des sociétés cotées à la Bourse de Tunis en 2025

Les indicateurs d'activité des sociétés cotées, durant l'année 2025, font ressortir un revenu global en hausse de 5,3% par rapport à 2024, pour atteindre 26,5 milliards de dinars contre 25,2 milliards de dinars, selon un rapport établi par la direction de cette bourse.

Dans ce rapport réalisé à partir des indicateurs d'activité trimestriels publiés par les sociétés cotées et des indices sectoriels publiés par la Bourse, il est indiqué que 78% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 56 sur 72, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à l'année précédente.

Selon les responsables de la Bourse de Tunis, la part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s'élève à 15,8 milliards de dinars (ou 60% du revenu global), en hausse de 4,1% par rapport à l'année écoulée.

Concernant l'évolution des revenus par secteur, le rapport note que dans le secteur bancaire, le Produit Net Bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint un total de 7 290 millions de dinars (MD), contre 6 987MD durant l'année 2024, soit une progression de 4,3%. De son côté, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a progressé de 5,0% durant l'année 2025 par rapport à l'année 2024, pour atteindre 594MD contre 565MD.

Quant à l'activité des 7 compagnies d'assurances, le montant global des primes émises a atteint 1 845MD contre 1 703MD, soit une évolution remarquable de 8,4%. « Le secteur financier qui regroupe 29 sociétés cotées, et qui s'affiche comme principale capitalisation de la cote, a réalisé un revenu global de 9 770MD contre 9 294MD durant l'année 2024, soit une progression de 5,1% », souligne la direction de la Bourse de Tunis.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 4,9% pour atteindre 6 481MD contre 6 178MD durant l'année 2024. De son côté, le secteur des Services aux Consommateurs, qui englobe 11 sociétés cotées (dont UADH, qui n'a pas publié ses indicateurs), fait ressortir un chiffre d'affaires global de 5 784MD contre 5 351MD durant l'année précédente soit une progression de 8,1%.

En ce qui concerne le Chiffre d'Affaires des deux enseignes cotées de la grande distribution, il a progressé de 12,4% durant l'année 2025, pour atteindre 2 151MD contre 1 914MD en 2024. De même, le chiffre d'affaires global des quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) a augmenté de 11,9% au 31 décembre 2025 pour se situer à 1 481MD contre 1 323MD durant l'exercice 2024. « En général, constatent les responsables de la Bourse de Tunis, les neufs secteurs représentés dans la cote ont amélioré leurs revenus. » A cet égard, les deux secteurs Technologie et Télécommunication ont réalisé la plus forte progression avec une hausse de 17,0%.

En outre, concernant les douze sous-secteurs, la bonne tenue est généralisée pour huit sous-secteurs qui ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent au sous-secteur Distribution avec 11,9%, suivi par le sous-secteur Assurances avec 8,4% et Matières premières avec 5,3%. La contreperformance a touché principalement quatre sous-secteur, Automobiles et Equipement, Produits Ménagers et Soin Personnel, Chimie et voyages et loisirs, respectivement de (-1,7%), (-1,4%), (-1%) et (-0,5%).

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par TUNINVEST SICAR (+190,1%), STA (+61,6%), SITS (+36,5%) et CIMENTS DE BIZERTE (+31,2%). Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par EUROCYCLES (-16,9%), SANIMED (13,2%), STIP (-9,1%) et CARTHAGE CEMENT (-9%).

Le rapport a, par ailleurs fait le point sur l'évolution des indices. Il est ainsi indiqué que l'indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une progression de 35,12% sur toute l'année 2025 contre une hausse de 13,75% durant l'année 2024. L'indice TUNINDEX20 a affiché, la même tendance avec une hausse de 36,30% durant l'année 2025 contre une progression de 14,57% durant l'année 2024. Dix des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture de l'année 2025.

Les meilleures performances reviennent à l'indice « Distribution » avec 59,33% et à l'indice « Services aux Consommateurs » avec 59,32%. En revanche, 2 indices sectoriels ont enregistré des baisses. L'Indice « Bâtiment et Matériaux de Construction » a connu la plus forte baisse avec -3,93% suivi par l'indice « Industries » avec -1,99%.