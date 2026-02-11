Afrique: Le continent se concerte à Addis Abeba

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le 39e sommet de l'Union africaine se tien en fin de semaine au siège de l'organisation à Addis Abeba.

Les travaux préparatoires ministériels ont débuté mercredi. Le Togo est représenté par son chef de la diplomatie,Robert Dussey. L'Afrique est confrontée à de nombreux problèmes, pauvreté, développement, insécurité et terrorisme. Les sujets de discussion ne manquent pas.

A Addis Abeba, le Togo devrait faire le point sur sa médiation menée au nom de l'UA, dans le conflit des Grands Lacs, en RDC. Ces dernières semaines, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a multiplié les déplacements dans la région - Rwanda, Burundi, Ouganda - pour tenter de faire avancer le processus du paix. Certes, un accord a été signé entre le Rwanda, la RDC et la milice du M23, mais sur le terrain, les combats continuent.

