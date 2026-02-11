Afrique: FANAF 2026 - La CGF Gestion, partenaire stratégique des assureurs pour l'optimisation des placements

La 50e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines (FANAF) se tient du 9 au 11 février 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, autour du thème : « Cinquantenaire de la FANAF : bâtir le futur de l'assurance africaine ».

À cette occasion, José Dié, directeur général de CGF Gestion, a échangé avec la presse afin d'expliquer la présence de sa société de gestion à ce rendez-vous majeur du secteur assurantiel. Il a souligné que CGF Gestion s'inscrit pleinement dans la chaîne de valeur des placements et constitue « la solution ultime » pour l'optimisation des investissements des compagnies d'assurances. Loin d'être un concurrent, le cabinet se positionne comme un partenaire engagé dans la co-construction d'offres adaptées, la valorisation de l'épargne des assurés et la création de synergies entre acteurs financiers.

Rappelant que l'activité assurantielle repose à la fois sur la collecte des primes et sur la gestion optimale de ces ressources afin de faire face aux engagements futurs, José Dié a précisé que les compagnies disposent de plusieurs supports d'investissement conformes au Code Cima : dépôts bancaires, actions, obligations, actifs non cotés et fonds communs de placement.

C'est dans ce dernier domaine que CGF Gestion intervient, en proposant des solutions de placement alignées sur la nature des engagements assurantiels. Dans cette perspective, CGF Gestion élabore des produits financiers adaptés, tels que des fonds monétaires à court terme destinés aux compagnies non-vie, à l'image du FCP Vision monétaire, conçu pour offrir un rendement rapide et répondre aux contraintes de trésorerie du secteur.

José Dié a conclu en affirmant que cette collaboration vise à garantir aux assureurs un rendement accru, leur permettant d'améliorer les prestations servies aux assurés et de participer plus efficacement au financement de l'économie réelle.GF