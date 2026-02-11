Cote d'Ivoire: Célébration des 10 ans de carrière - Lagodjiri en concert au Palais de la Culture

11 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Dans le cadre de la célébration de ses dix (10) années de carrière, le groupe Lagodjiri, l'un des promoteurs de la musique tradi-moderne dida, sera en concert live le 5 avril 2026, à la salle Lougah François du Palais de la Culture de Treichville.

Une conférence de presse s'est tenue le 8 février 2026, à Yopougon, pour le lancement de la campagne promotionnelle de ce rendez-vous musical. Nabo Elvis alias 2 Gigas et Djiriga Fabrice dit La batterie jamais déchargée, les deux membres du groupe, ont promis un show inoubliable aux mélomanes qui effectueront le déplacement. Ils se disent déterminés à marquer d'une pierre blanche ce tournant majeur de leur carrière.

La salle de 1 500 places du Palais de la Culture vibrera au rythme de l'Agba gnin-gnin, dénomination musicale du duo originaire de la région du Lôh-Djiboua. Après avoir conquis le Baron, le Bar Éclat, le complexe sportif de Yopougon et de nombreuses salles de spectacle de l'intérieur du pays, Lagodjiri se produira pour la première fois dans l'antre de la culture.

Les titres figurant sur les deux albums, Gninguin-Gninguin (six titres), sorti en 2018, et Sahoun Vaka (six titres) en 2021, seront au programme. Le troisième album, également composé de six titres, est annoncé pour bientôt. Un appel à la mobilisation a été lancé pour le succès de cet événement, qui verra la participation de plusieurs artistes de la région. Le concert est co-organisé par Ts Events Prod et Cbs Music, deux structures dirigées par des mécènes de la diaspora, engagés dans la promotion de la musique ivoirienne.

