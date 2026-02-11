Cote d'Ivoire: Dédicace de livre - Valentin Mbougueng explore le partenariat sino-ivoirien à l'ère du gagnant-gagnant

L'une des salles de l'hôtel Palm Club a servi de cadre à la présentation officielle de l'ouvrage intitulé « La Chine et la Côte d'Ivoire à l'ère du gagnant-gagnant », écrit par le journaliste Valentin Mbougueng, le mardi 10 février 2026, à Abidjan-Cocody.

Cet ouvrage explore les relations politiques, économiques et diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire, avec une attention particulière portée à la coopération stratégique dite « gagnant-gagnant ». Une notion régulièrement mise en avant dans les discours politiques et économiques relatifs à la coopération sino-ivoirienne.

Présent à cette rencontre, le représentant de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, M. Wang, responsable des affaires politiques, a salué l'initiative de l'auteur. Il a rappelé l'excellence des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire, fondées sur le respect mutuel, la coopération économique et le développement partagé. Selon lui, cet ouvrage contribue à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples et illustre la vision chinoise d'un partenariat équilibré et durable.

Prenant la parole à son tour, le directeur général de Fraternité Matin, Abdel Serge Olivier Nouho, a félicité l'auteur pour la qualité de son travail et la pertinence du thème abordé. Il a souligné que ce livre constitue un outil de réflexion précieux pour les journalistes, les étudiants et les décideurs, tout en mettant en lumière le rôle des médias dans l'analyse et la vulgarisation des enjeux géopolitiques et économiques contemporains.

De son côté, le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Koné Tiémoman, a livré une présentation détaillée de l'oeuvre, qu'il a expliquée comme étant structurée autour de trois piliers fondamentaux : les dimensions politique, économique et culturelle de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Selon lui, l'auteur démontre comment ces trois axes s'articulent pour construire un partenariat dit « gagnant-gagnant », bénéfique aussi bien pour les États que pour les populations.

La cérémonie s'est achevée par des échanges interactifs avec le public, au cours desquels plusieurs questions ont été posées à l'auteur et aux intervenants. Ces discussions ont permis d'approfondir certains aspects du livre et de mieux comprendre les perspectives de la coopération sino-ivoirienne. À travers cette œuvre, Valentin Mbougueng apporte ainsi une contribution notable à la réflexion sur les relations internationales de la Côte d'Ivoire, dans un contexte mondial marqué par de nouveaux équilibres stratégiques.