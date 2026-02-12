Namibie: Le pays signe un accord avec le Partenariat mondial de l'eau pour accueillir son siège

11 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Partenariat mondial de l'eau (GWP) a signé avec le gouvernement de la Namibie un accord en vue du transfert du siège de ladite organisation à Windhoek, la capitale de ce pays d'Afrique australe, a appris l'APS de l'ingénieur hydraulicien sénégalais Abdoulaye Sène.

Président du Partenariat régional sur l'eau en Afrique de l'Ouest et président des présidents régionaux du GWP, M. Sène a pris part à la cérémonie de signature de l'accord de siège, mercredi, à Windhoek.

"Le transfert du siège de Stockholm à Windhoek symbolise la volonté de GWP de décentraliser sa gouvernance et de placer l'Afrique et le Sud Global au coeur des décisions stratégiques sur l'eau", explique une note d'information reçue de l'ingénieur sénégalais.

Inge Zaamwani, la ministre namibienne de l'Agriculture, de la Réforme foncière et de l'Eau, Pablo Bereciartua, le président mondial de GWP, et Alex Simalabwi, le secrétaire exécutif de la même organisation, ont pris part à la signature de l'accord de siège, selon la même source.

Leur présence "témoigne de la robustesse de ce réseau", affirme la note d'information.

"Nous exprimons notre gratitude profonde à la Namibie pour avoir accepté d'accueillir le nouveau siège du [Partenariat mondial de l'eau]. En ouvrant vos portes, vous permettez l'ancrage de la gouvernance mondiale de l'eau dans le Sud Global. Cet acte marque une étape décisive dans notre ambitieux agenda de transformation", a dit M. Sène en intervenant à la cérémonie.

Il a salué l"'engagement exceptionnel" de la Namibie en faveur de la sécurité hydrique.

"La Namibie devient aujourd'hui le partenaire central d'une alliance renforcée pour remporter le combat vital de la sécurité en eau. Ce partenariat stratégique sera le catalyseur nécessaire pour accélérer les investissements et atteindre l'ODD 6", a ajouté Abdoulaye Sène.

Le sixième objectif de développement durable est relatif à l'accès à une eau propre et à l'assainissement.

"Je tiens à saluer le dynamisme et la démarche visionnaire du secrétaire exécutif", a-t-il affirmé en parlant d'Alex Simalabwi.

Ce dernier, "en peu de temps, a su consolider le positionnement de notre organisation sur l'échiquier mondial et porter avec succès cette décentralisation stratégique vers des pôles de soutien technique continentaux", a reconnu M. Sène.

"Nous sommes unis derrière la stratégie 2026-2030 pour offrir un modèle de partenariat unique et apte à traduire les politiques mondiales en impacts concrets sur le terrain", a-t-il poursuivi.

Le GWP réunit près de 3 000 organisations partenaires dans 183 pays.

