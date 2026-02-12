Sénégal: Budget-programme - Les acteurs du ministère de l'Éducation outillés

Dakar abrite depuis le mercredi 10 février 2026, un atelier national sur la maitrise du budget-programme à l'intention des gestionnaires du ministère de l'éducation nationale.

L'activité organisée par la stratégie IBP (International budget Partnership) vise à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation nationale au niveau déconcentré et central à la maitrise du cycle de planification, d'exécution budgétaire. Les participants sont venus des académies de Pikine-Guédiawaye, Matam et Diourbel. Il s'agit d'inspecteurs d'académie, d'inspecteurs de l'éducation et de la formation (Ief), et des gestionnaires de ces structures ; mais aussi quelques responsables du niveau central, notamment ceux de la direction de l'enseignement élémentaire, de la Direction de la planification et de la réforme de l'éducation (Dpre).

A ceux- là s'ajoutent les partenaires techniques et institutionnels comme le ministère des finances. Selon Aminata Tooli Fall, directrice de la stratégie IBP ( international budget partnership Sénégal) la tenue de cet atelier résulte d'un constat que le budget-programme est effectif au Sénégal depuis 2020, mais force est de remarquer qu'il y ait des défis liés à la maîtrise du cycle de planification, d'exécution budgétaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs crédits sont alloués dans le cadre de la déconcentration de l'ordonnance, sans qu'il y' ait tout le dispositif nécessaire de renforcement de capacité qui permettrait à ces nouveaux ordonnateurs de dépenses de pouvoir assurer une bonne planification en amont et une bonne exécution de ces crédits, tout en respectant les principes de transparence et en définissant les indicateurs de performances mesurables.

L'ambition de l'International budget Partnership Sénégal est d'accompagner le ministère de l'éducation nationale dans la maîtrise du budget-programme, dans un contexte où les finances publiques sont au coeur du débat public autour de la démocratie.

« Il est important aujourd'hui d'appuyer davantage le ministère de l'éducation nationale dans la mise en œuvre de ses programmes comme le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs) et dans l'amélioration sur toute la chaine budgétaire (planification, exécution budgétaire, reporting, le suivi...). Ce qui aiderait à transformer les ressources injectées dans l'éducation en résultats. C'est tout le sens de cette session de formation des acteurs de l'éducation sur le budget-programme » déclare Aminata Tooli Fall, directrice de la stratégie IBP-Sénégal.