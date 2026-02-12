Sénégal: Médias publics - Lancement officiel de l'AFMP ce jeudi

L'Association des femmes des médias publics (AFMP) lance officiellement ses activités ce jeudi 12 février 2026 à partir de 10 heures à la Maison de la Presse Babacar Touré. Le thème choisi pour cette rencontre est : "Leadership féminin et transformation des médias publics".

Mise sur pied le 13 septembre 2025, l'Association des femmes des médias publics (AFMP), sert de cadre d'échanges et de solidarité entre les professionnelles des différents secteurs de la presse, de l'audiovisuel et de la distribution au Sénégal.

Il s'agit pour les initiatrices de ce regroupement féminin de regrouper les femmes qui sont au sein de ces structures publiques, de les former. Le but est d'avoir une meilleure représentativité des femmes dans les directions et instances de prises de décisions dans leur structure. Elle sera pour ces femmes, un outil de transformation, de plaidoirie, de solidarité et du renforcement de l'équité, de la justice sociale et de l'excellence professionnelle.

En réalité, l'AFMP regroupe les femmes de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), de l'Agence de presse sénégalaise (APS) du quotidien Le Soleil, en plus d'autres structures relevant du ministère de la Communications, telles que la Maison de la Presse Babacar Touré et TDS-SA, société de Télédiffusion du Sénégal. Ainsi, pour mieux porter leurs plaidoyers, l'association invite à cette assemblée, les professionnels et responsables de médias, les acteurs d'organisations et d'associations du secteur, les diplomates et aussi les officiels.